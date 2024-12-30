Специалист Шарков: купленный с рук смартфон может иметь вредоносное ПО

Россияне, стремящиеся сэкономить на новогодних подарках, часто покупают подержанные телефоны, но это может быть опасно.

Как рассказал РИА Новости ведущий менеджер RuStore Иван Шарков, такие устройства могут содержать вредоносные программы, которые steal личные данные пользователей.

Шарков объяснил, что вирусы могут скрываться под обычными приложениями, и выявить их сложно. Он рекомендует сбросить смартфон до заводских настроек и установить приложения только из проверенных источников, например, из RuStore.

Кроме того, в праздничный период активизируются мошенники, которые продают телефоны с вирусами или скрытыми дефектами. Они могут подменить устройство или предложить китайские реплики, которые выглядят как оригиналы, но менее надежны.

Покупателям следует тщательно проверять устройства, тестировать их функции и быть осторожными с фишинговыми ссылками, которые могут привести к потере личных данных.

Шарков советует изучить внешний вид телефона и убедиться, что он сброшен до заводских настроек перед покупкой.