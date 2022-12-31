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Специалист Роскачества Сергей Кузьменко: с 1 января без WhatsApp останутся iPhone 5 и 5с

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2.2к. Опубликовано

С 1 января 2023 года некоторые российские пользователи лишатся возможности пользоваться WhatsApp.
По словам специалиста Центра цифровой экспертизы Роскачества по исследованию цифровых продуктов Сергея Кузьменко, с 1 января на устаревших устройствах прекратит работать мессенджер WhatsApp.

Разработчики сервисам прекращают поддержку ряда смартфонов, среди них iPhone 5 и 5с.

«Если ваше устройство имеет операционную систему ниже рекомендованной, то доступ к мессенджеру вам будет закрыт. Проверить версию ОС можно в настройках» — рассказал в интервью агентству «Прайм» Кузьменко.

Список неподдерживаемых с 1 января устройств очень большой, но все они уже давно не поддерживаются производителями.

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