Специалист Кусков: больше всего забивает память смартфона медиаконтент

Согласно заявлениям генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, определенные категории приложений, игр, а также фото и видео файлы, часто являются основными потребителями памяти в смартфонах.

По мнению эксперта, даже при наличии значительного объема встроенной памяти в современных устройствах, ее всегда бывает недостаточно из-за большого размера медиаконтента, такого как фотографии и видеозаписи.

Денис Кусков также подчеркнул, что значительное пространство могут занимать загруженные на устройство карты, а также некоторые игры и мессенджеры, особенно если пользователь активно обменивается видео с контактами. Эти файлы могут накапливаться как у отправителя, так и у получателя.

Для освобождения памяти специалист рекомендует переносить фотографии, видео и другие «тяжеловесные» файлы на внешние устройства и удалять приложения, которые больше не используются.

«Кроме того, важно помнить о кэше, который занимает память на устройстве своими временными файлами», – отметил Кусков, добавив, что эти файлы можно удалить через настройки смартфона.

Источник: m24.ru.