Специалист Копычев сообщил, что длительная зарядка ноутбука приводит к вздутию батареи

Специалист рассказал, как можно продлить срок службы аккумулятора ноутбука и в каких случаях рекомендуется длительная зарядка.

Обо всем этом сообщил специалист сервисного центра «Твой сервис» Александр Копычев в беседе с «Газетой.Ru». Так, он прежде всего пояснил, что в современных ноутбуках уже давно используются датчики, благодаря которым не происходит перезарядка свыше 100%. Тем не менее длительная постоянное питание от розетки может стать причиной вздутия батареи. Именно поэтому не стоит оставлять ноутбуки на зарядке всю ночь.

«Довольно часто аппараты, которые постоянно запитаны от сети, попадают в сервис со вздутой аккумуляторной батареей (АКБ). При вздутии она может вызвать не только деформацию корпуса ноутбука, но и вывести из строя важные элементы системы», – говорит Копычев.

Наряду с этим эксперт говорит, что в определенных ситуациях постоянное подключение к сети необходимо. Например, это важно при работе с требовательными программами или во время сложных игр.

«Если работа связана с большими нагрузками на «железо», то лучше запитываться от сети. От высокой нагрузки АКБ быстро разряжается. При этом, чем ниже заряд, тем жестче действует внутренняя система энергосбережения, которая ограничивает мощность компьютера. Проще говоря, требовательные к «железу» программы при работе ноута от сети будут медленнее работать и сильнее тормозить», – отметил эксперт.

А вот при эксплуатации ноутбука для повседневных задач типа просмотра страниц интернета, лучше подключать зарядку, когда батарея действительно заряжена и отключать питание, когда аккумулятор пополнил свой запас.