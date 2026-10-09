SpaceX приобрела частоты для запуска собственной мобильной сети в США

Американская компания SpaceX заключила соглашение о покупке лицензий на использование радиочастот в диапазоне 800 МГц. Как сообщает Bloomberg, сделка позволит компании Илона Маска приблизиться к созданию полноценной сети мобильной связи на территории США.

Права на использование частот приобретены у инвестиционной компании Grain Management. Их зона покрытия охватывает практически все население страны, а технические характеристики диапазона позволяют обеспечивать устойчивый сигнал в том числе внутри зданий.

Возможность заключения соглашения появилась после обмена частотными ресурсами между Grain Management и оператором T-Mobile, состоявшегося в августе.

После получения разрешения американских регулирующих органов SpaceX сможет объединить спутниковую связь для смартфонов с наземной инфраструктурой сотовых сетей.

Илон Маск назвал приобретение частот завершающим необходимым этапом на пути к обеспечению мобильного покрытия всей территории США.

На фоне сообщения о сделке акции действующих американских операторов связи снизились почти на 8%.