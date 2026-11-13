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SpaceX и Tesla обсуждают условия возможного слияния

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Советы директоров SpaceX и Tesla вместе с консультантами обсуждают условия возможного объединения компаний. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами, объявление может состояться в декабре 2026 года. Участники также рассматривают вариант, при котором его перенесут на начало 2027 года.

Среди вопросов на переговорах — структура управления объединённой компанией и условия обмена акций. Стороны обсуждают, сколько бумаг SpaceX могут получить акционеры Tesla. По данным Bloomberg, рыночная стоимость SpaceX превышает 1,9 трлн долларов, а Tesla оценивается примерно в 1,5 трлн долларов. Представители обеих компаний оперативно не ответили на запросы агентства.

Ещё один вопрос касается китайского бизнеса Tesla. По словам собеседников Bloomberg, участникам переговоров предстоит определить, как обособить это направление. Аналитик JPMorgan Раджат Гупта считает, что масштаб производства Tesla в Китае и требования, связанные с государственными и оборонными контрактами SpaceX в США, могут осложнить согласование сделки с регуляторами и акционерами.

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