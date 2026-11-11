Создатели Cyanogen представили Linux-систему Kora с поддержкой ИИ

Стартап Kora Systems представил настольную операционную систему Kora на базе Linux. Разработчики хотят объединить облачные и локальные модели искусственного интеллекта в одном рабочем пространстве. Пользователь сможет переключаться между моделями в ходе работы над проектом, сохраняя сведения о документах и предыдущих действиях на своём компьютере.

В систему планируют встроить поиск по содержимому файлов. Например, нужный документ можно будет найти по описанию его темы, даже если пользователь забыл название. Для отдельных проектов предусмотрены рабочие пространства с настройками доступа. В них можно будет определять, какие файлы, устройства и онлайн-сервисы доступны ИИ-агентам.

Kora рассчитана на компьютеры с процессорами Qualcomm Snapdragon и системы на базе Intel и AMD с архитектурой x86-64. Совместимость с приложениями Windows планируют обеспечить с помощью программных слоёв. Для запуска требовательных локальных моделей разработчики ориентируются на компьютеры с 64 Гбайт оперативной памяти или больше. Проект возглавляет сооснователь Cyanogen Кирт Макмастер. Выпуск системы ожидается в 2027 году.