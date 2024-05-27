Создатель Telegram Дуров запускает систему проверки публикаций на фейки

В исходном коде Telegram для Android обнаружили новую функцию под названием «Проверка фактов», которая поможет бороться с фейковой информацией.

В отличие от похожей функции в соцсети X, «Проверка фактов» в Telegram будет контролироваться правительством.

По нововведению, правительство может назначить ответственное агентство для проверки публикаций в Telegram. Обычные пользователи не смогут вносить изменения или уточнения после проведения проверки фактов. Однако механика работы этой функции пока не до конца ясна.

В соцсети X, у Илона Маска, функция Community Notes позволяет обычным пользователям вносить уточнения и отмечать неточности в публикациях, а алгоритм выбирает наиболее полезные из них.

Пока не сообщается о дате появления новой функции в Telegram. Павел Дуров, основатель Telegram, пока не прокомментировал функцию «Проверка фактов».