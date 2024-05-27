Главная » Новости

Создатель Telegram Дуров запускает систему проверки публикаций на фейки

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

В исходном коде Telegram для Android обнаружили новую функцию под названием «Проверка фактов», которая поможет бороться с фейковой информацией.

В отличие от похожей функции в соцсети X, «Проверка фактов» в Telegram будет контролироваться правительством.

По нововведению, правительство может назначить ответственное агентство для проверки публикаций в Telegram. Обычные пользователи не смогут вносить изменения или уточнения после проведения проверки фактов. Однако механика работы этой функции пока не до конца ясна.

В соцсети X, у Илона Маска, функция Community Notes позволяет обычным пользователям вносить уточнения и отмечать неточности в публикациях, а алгоритм выбирает наиболее полезные из них.

Пока не сообщается о дате появления новой функции в Telegram. Павел Дуров, основатель Telegram, пока не прокомментировал функцию «Проверка фактов».

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.