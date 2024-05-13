Создан новый датчик, который сможет измерять кислород в крови через дыхание

Датчик, разработанный сотрудниками Института методов физических измерений имени Фраунгофера, представляет новый способ измерения уровня кислорода в крови пациентов через их дыхание.

Этот компактный датчик может быть подключен к дыхательным маскам или аппаратам искусственной вентиляции легких.

В настоящее время уровень кислорода в крови обычно измеряется с помощью пульсоксиметра, который крепится на кончике пальца и использует свет для определения содержания кислорода. Однако пульсоксиметры не всегда обеспечивают высокую точность измерений, поэтому немецкие исследователи разработали альтернативный метод.

Датчик дыхания использует пирен, чувствительный элемент, на алюминиевой подложке, покрытой флуоресцентным химическим соединением.

Под воздействием коротковолнового света это покрытие начинает испускать свет. Интенсивность света зависит от количества молекул кислорода, которые вступают в контакт с покрытием: чем больше молекул кислорода, тем ярче свет, и наоборот.

Уровень кислорода в дыхании соответствует уровню кислорода в крови. Этот новый датчик позволяет непрерывно и более точно контролировать содержание кислорода в крови естественным образом, без необходимости использования пульсоксиметра.