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Создан новый аккумулятор: 99% ёмкости после 10 000 циклов зарядки

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Исследование показало, что новая твердотельная батарея обладает впечатляющей долговечностью, высокой эффективностью зарядки, эксплуатационной безопасностью и возможностью вторичной переработки. Этот аккумулятор, изготовленный из недорогих материалов, превосходит другие технологии по многим параметрам.

После 10 000 циклов зарядки его емкость сохраняется на уровне 99%. Эффективность также остаётся выше 99%, хотя литий-ионные батареи немного лучше в этом плане. Однако новая твердотельная батарея отличается высокой стабильностью и долговечностью.

Исследователи испытали её, подвергая проколам, короткому замыканию и нагревая до 1000 °C — она не протекла и не загорелась, даже при температуре 200 °C напряжение осталось прежним.

Создан новый аккумулятор: 99% ёмкости после 10 000 циклов зарядки

Батарея использует литий-ионный электролит на основе хлорида алюминия, который подвергается коррозии. Однако добавление фторида алюминия и специальное покрытие электродов преобразовало её в твердотельную, что значительно повысило безопасность и долговечность.

Исследования показывают, что фторид алюминия можно переработать почти полностью, а алюминий также легко поддаётся переработке.

Тем не менее, основным недостатком новой батареи является низкая энергетическая плотность, составляющая около 150 ватт-часов на килограмм, что значительно меньше, чем у лучших литий-ионных и твердотельных батарей.

Это может ограничить её использование в мобильных устройствах, и, скорее всего, она будет применяться в стационарных устройствах.

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