Современные гоночные велосипеды стали уязвимы перед кибератаками

Исследование выявило уязвимость беспроводных систем переключения передач в велосипедах.

Специалисты Калифорнийского университета из Сан-Диего и Северо-Восточного университета установили, что премиальные беспроводные системы переключения передач, такие как Shimano Di2, подвержены кибератакам.

Это может угрожать безопасности крупных велогонок, включая Тур де Франс. Злоумышленники могут использовать уязвимости для манипуляций с передачами, что может привести к серьезным травмам гонщиков.

Исследователи смогли осуществить атаки на дистанции до 10 метров, отключая переключение передач конкретных велосипедов.

В настоящее время ученые работают с инженерами Shimano для устранения выявленных проблем, и компания уже тестирует некоторые предложенные меры безопасности. Официальных комментариев от Shimano пока не поступало.