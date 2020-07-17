Соцсеть «ВКонтакте» запустила опцию распознавания неприличных жестов

Разработчики российской социальной сети запустили новую функцию в социальной сети, целью которой является выявление контента с неприличными жестами.

Новая опция была запущена в тестовом режиме для сервиса «Клипы». Последний является аналогом «ТикТока» и появился в социальной сети в прошлом месяце.

Чтобы избежать распространения в сети коротких видео с неприличными жестами, разработчики решили создать систему на основе алгоритмов.

Благодаря такой системе пользователи социальной сети будут реже сталкиваться с контентом, в котором есть негативные моменты.

В случае, если система заметит неприличный жест, она будет размывать кадр или закрывать жест черным прямоугольником.