Соцсеть «ВКонтакте» запустила опцию распознавания неприличных жестов

Соцсеть «ВКонтакте» запустила опцию распознавания неприличных жестов17.07.2020 18:31
Разработчики российской социальной сети запустили новую функцию в социальной сети, целью которой является выявление контента с неприличными жестами.
Новая опция была запущена в тестовом режиме для сервиса «Клипы». Последний является аналогом «ТикТока» и появился в социальной сети в прошлом месяце.
Чтобы избежать распространения в сети коротких видео с неприличными жестами, разработчики решили создать систему на основе алгоритмов.
Благодаря такой системе пользователи социальной сети будут реже сталкиваться с контентом, в котором есть негативные моменты.
В случае, если система заметит неприличный жест, она будет размывать кадр или закрывать жест черным прямоугольником.
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