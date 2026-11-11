Сооснователи Anthropic планируют продать часть акций при выходе на биржу

Разработчик моделей Claude компания Anthropic раскрыла, сколько акций её сооснователи намерены продать при выходе на биржу Nasdaq. Каждый из семи основателей планирует предложить инвесторам чуть более 3,3 млн бумаг. По подсчётам TechCrunch, которые приводит «Коммерсантъ», при цене 74 доллара за акцию каждый из них получит около 250 млн долларов.

Согласно заявке, инвесторам предложат 825 млн акций по цене от 70 до 78 долларов за бумагу. Из этого объёма 801 млн акций предложит сама Anthropic, ещё 24 млн — действующие акционеры. Приведённая оценка поступлений для сооснователей рассчитана по середине заявленного ценового диапазона. Фактическая сумма будет зависеть от цены размещения.

После продажи каждый из семи сооснователей сохранит около 3,2% находящихся в обращении акций класса A, а вместе они будут владеть примерно 22% бумаг этого класса. При этом на долю основателей придётся 51,1% голосов. В число сооснователей входят генеральный директор Anthropic Дарио Амодей и председатель совета директоров Даниэла Амодей.