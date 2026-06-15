Сообщается о возможной причине отключения модели Fable 5 в Anthropic

В сети обсуждаются причины отключения модели Fable 5, разработанной компанией Anthropic. По сообщениям энтузиастов, работа с системой привела к быстрому созданию проекта, который должен был представлять собой упрощённый клон игры GTA VI ещё до её официального выхода, запланированного на ноябрь.

После запуска Fable 5 13 июня доступ к модели был прекращён. Несмотря на это, разработчик продолжил работу над проектом совместно с другими участниками, постепенно развивая его от простых тестовых сцен до более сложной игровой среды, визуально напоминающей стилистику Vice City.

Официальных подтверждений связи между этими событиями и отключением модели не приводится.