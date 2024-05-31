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Sony заработала 106 млрд долларов за четыре года благодаря PlayStation 5

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

PlayStation 5 стала самым прибыльным поколением консолей для Sony в истории компании.

Sony заработала 106 млрд долларов за четыре года благодаря PlayStation 5

За четыре года с конца 2020 года PS5 принесла Sony 106 миллиардов долларов, в то время как PlayStation 4 за 7 лет принесла 107 миллиардов долларов. Это говорит о большом успехе PS5 на рынке.

В конце 2023 года количество проданных консолей PS5 и PS4 сравнялось — по 49 миллионов штук каждой. Однако PS5 оказалась более популярной, с 2,4 миллиарда часов геймплея, в то время как на PS4 было 1,4 миллиарда часов.

Пользователи PS5 также тратили больше денег на консоль в первые четыре года, чем пользователи PS4, соответственно 731 доллар против 580 долларов.

Sony также выразила уверенность в возможности увеличить пользовательскую базу PS5 за счет привлечения ПК-геймеров. В конце 2024 года ожидается выпуск консоли PlayStation 5 Pro.

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