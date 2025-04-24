Sony Xperia 1 VII показали на реальных фото: дизайн без революции, но с нюансами

Флагманский смартфон Sony Xperia 1 VII впервые показали на живых изображениях, опубликованных в рамках сертификационного листинга. Снимки подтверждают ранее утёкшие рендеры и демонстрируют знакомый дизайн с небольшими изменениями. Модель будет доступна в чёрном, тёмно-зелёном и фиолетовом цветах — последний вариант вернулся впервые с времён Xperia 1 IV.

Xperia 1 VII сохраняет визуальную преемственность с Xperia 1 VI, представленным в мае 2024 года. Однако камера теперь имеет более заметный выступ, а внутри установлена тройная система объективов. По предварительным данным, только основная камера (52 Мп, или 48 Мп в эффективном режиме) оснащена сенсором Exmor-T. Остальные — сверхширокоугольная и телефото — скорее всего, повторяют конфигурацию Xperia 1 VI (по 12 Мп).

Микрофон был перемещён ближе к 3,5-мм аудиоразъёму — фирменной особенности смартфонов Sony. Размер корпуса составит около 165 × 74 мм, что немного больше, чем у предшественника (162 × 74 мм). Это может указывать на более тонкие рамки дисплея при сохранении формата 21:9.

Модельный номер XQ-FSxx и возможная версия XQ-FS44 без SIM-карты намекают на меньшее количество региональных вариантов по сравнению с прошлыми поколениями, что может ограничить географию продаж.

Чипсет, по слухам, — Snapdragon 8 Elite, но официального подтверждения пока нет. Стратегия Sony остаётся неизменной: постепенное развитие дизайна с опорой на узнаваемый фирменный стиль. Ожидается, что смартфон будет представлен 15 мая 2025 года, когда станут известны все технические характеристики и детали продаж.