Sony выпустила Bluetooth-колонку LinkBuds для китайской музыки

Sony выпустила Bluetooth-колонку LinkBuds на китайском рынке после её глобального релиза ранее в этом году.

Эта версия колонки была адаптирована для любителей китайской музыки и предлагает до 25 часов воспроизведения при 50% громкости. Быстрая зарядка позволяет получить 70 минут воспроизведения всего за 10 минут зарядки.

Колонка оснащена двумя динамиками: 16-миллиметровым высокочастотным мощностью 10 Вт и 48-миллиметровым средне-низкочастотным мощностью 12 Вт, а также двумя пассивными излучателями для улучшения низких частот. Встроенный усилитель S-Master обеспечивает чистое и насыщенное звучание.

LinkBuds поддерживает Bluetooth 5.2, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Также предусмотрена функция автоматического переключения между колонкой и совместимыми наушниками Sony, такими как WH-1000XM5 и WF-1000XM5. Для настройки и обновлений требуется приложение Sony Sound Connect.

На колонке есть кнопка быстрого доступа для мгновенного воспроизведения музыки из приложений, таких как QQ Music. Она поддерживает стереосопряжение, позволяя соединять две колонки для создания объёмного звучания.

Дизайн колонки компактный и портативный с док-станцией для беспроводной зарядки и встроенной ручкой. Она имеет степень защиты IPX4, что защищает от брызг. Размеры устройства составляют 84x110x90 мм, вес — около 520 г.

Bluetooth-колонка Sony LinkBuds доступна по цене 1200 юаней (17 000 руб.) в чёрном и светло-сером цветах через официальные каналы Sony и авторизованных продавцов в Китае.