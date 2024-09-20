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В Sony запустят коллекционные консоли в честь 30-летия PlayStation

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На прошлой неделе Sony анонсировала новую консоль PS5 Pro и ограниченную серию PS5, посвящённую 30-летию бренда PlayStation. Эта серия отдает дань уважения оригинальной консоли PS1.

В Sony запустят коллекционные консоли в честь 30-летия PlayStation

30th Anniversary Edition включает цифровую версию PS5, недавно анонсированную PS5 Pro, контроллеры DualSense и DualSense Edge, а также крышку дисковода и PlayStation Portal. Все устройства выполнены в классическом сером цвете с разноцветным логотипом PS и имеют специальный логотип 30th Anniversary.

Кроме того, в комплект входят оригинальный корпус кабеля в стиле контроллера, наклейка, постер, четыре кабельные стяжки в форме PlayStation и скрепка. Консоли будут упакованы в специальную коробку с дизайном, напоминающим первую PlayStation, выпущенную в 1994 году.

В Sony запустят коллекционные консоли в честь 30-летия PlayStation

30th Anniversary Edition включает PS5 Pro с двумя контроллерами, станцией для зарядки и подставкой для консоли. Всего будет выпущено 12 300 единиц. Цифровая версия PS5 будет поставляться с одним контроллером и теми же аксессуарами, что и Pro. Также владельцы PS5 смогут приобрести отдельные контроллеры в юбилейном дизайне.

Цены на ограниченную серию пока не разглашаются, но предполагается, что они будут выше, чем на стандартные версии. Предзаказы начнутся 26 сентября.

В Sony запустят коллекционные консоли в честь 30-летия PlayStation

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