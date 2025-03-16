Sony разработала новые телевизоры с RGB-светодиодами

Компания Sony анонсировала новый тип телевизоров, которые используют отдельные RGB-светодиоды.

Эта технология сочетает лучшие качества mini-LED и OLED, обещая улучшить цвет и яркость, а также расширить угол обзора. При этом нет ограничений по размерам экранов, но пока устройство находится на стадии разработки и не готово к продаже.

В телевизорах mini-LED используются маленькие синие светодиоды, которые обеспечивают четкое изображение, а OLED-модели подсвечивают каждый пиксель отдельно, что дает высокую контрастность, но снижает яркость и размеры.

Новая RGB LED-технология направляет красные, зеленые и синие светодиоды на пиксели с высокой точностью, что позволяет избежать цветовых фильтров и улучшить качество изображения при просмотре под углом.

Эта технология также позволяет создавать большие телевизоры, диагональ которых превышает 100 дюймов, по более доступным ценам.