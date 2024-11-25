Sony разрабатывает портативную версию консоли PlayStation 5

Компания Sony планирует вернуться к производству портативных игровых приставок, чтобы снизить влияние Nintendo на рынке. По информации издания Bloomberg, Sony находится на ранней стадии разработки новой портативной консоли, которая позволит играть в игры для PlayStation 5.

Новый гаджет будет отличаться от PlayStation Portal, выпущенной в 2023 году, которая не смогла завоевать популярность из-за своей модели онлайн-трансляции игр.

В отличие от неё, новая консоль будет запускать игры непосредственно на устройстве, что сделает программное обеспечение Sony более доступным для широкой аудитории.

Хотя точная дата выхода портативной консоли не известна, источники утверждают, что на её появление может уйти несколько лет. Эта разработка имеет большое значение, особенно на фоне конкуренции с Microsoft, которая также работает над аналогичными проектами, и с Nintendo, готовящейся к запуску Switch 2 в 2025 году.

В настоящее время на рынке мобильных игр доминируют смартфоны и консоли Nintendo, которые могут подключаться к телевизору. Выход портативного решения от Sony сможет укрепить её позиции на рынке, особенно учитывая успешный опыт компании с проектом PSP в прошлом.