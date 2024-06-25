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Компания Sony добавит поддержку отдельных игр с PS3 на PS5

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Информация о возможности запуска игр PlayStation 3 на консолях PlayStation 5 вызвала интерес у многих игроков.

По данным издания Gadgets360, сообщается, что Sony работает над обратной совместимостью игр PS3 на PS5 в течение длительного времени. Инсайдер Джефф Грабба и основатель портала XboxEra Ник Бейкер подтвердили эту информацию.

Однако следует отметить, что поддержка игр PS3 на PS5 не будет полной. Вместо этого Sony планирует переносить отдельные выбранные игры с использованием эмулятора.

Это означает, что не все игры PS3 будут доступны на PS5, а лишь некоторые из них.

При наличии обратной совместимости с PS4 на PS5, игроки могут наслаждаться играми предыдущего поколения на новой консоли. Ожидается, что Sony объявит о поддержке игр PS3 на PS5 в ближайшее время, возможно, до конца текущего года.

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