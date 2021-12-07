Sony приостанавливает продажу еще одной камеры из-за нехватки чипов

Продолжающаяся нехватка микросхем еще не уменьшилась и по-прежнему влияет на различные отрасли по всему миру. Эта проблема уже коснулась смартфонов, автомобилей и даже рынка фотоаппаратов, поскольку фотоаппараты Sony становится все труднее покупать.

Согласно отчету Digital Photography Review , нехватка полупроводников заставила японского технологического гиганта прекратить продажи еще одной из своих камер. Речь идет о камере ZV-E10, которая представляет собой беззеркальную камеру для видеоблога, которая была впервые выпущена еще в августе 2021 года. На своем официальном веб-сайте Sony объявила, что приостанавливает продажу своего ZV-E10 в своем магазине или через любой из его дистрибьюторы прямо сейчас.

Компания заявила, что приостановка поставки возникла из-за нехватки микросхем, что привело к задержке с поставками компонентов. Примечательно, что камера для видеоблога — лишь одна из других камер, производство которых бренду пришлось прекратить только в этом году. Буквально в прошлом месяце Sony пришлось прекратить продажу камер серии A7 II, A6400 и A1600, а также микрофона-пушки ECM-B1M и видеокамеры PXW-Z190. Точно так же еще в апреле были приостановлены продажи видеокамеры Handycam HDR-CX680 компании.

На данный момент серия камер A9, похоже, снята с производства или вполне может быть доступна в очень ограниченном количестве. Некоторые дистрибьюторы указали, что эти продукты «больше не доступны». Проблемы с нехваткой запчастей на этом не заканчиваются, поскольку доступные модели камер также сталкиваются с задержками в доставке и более длительным, чем обычно, временем ожидания доставки.