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Sony прекратит выпуск новых игр PlayStation на дисках с 2028 года

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Компания Sony объявила, что с января 2028 года перестанет выпускать физические диски для всех новых игр, выходящих на консолях PlayStation. После этой даты новые релизы будут распространяться только в цифровом формате через PlayStation Store и цифровые магазины партнеров. При этом решение не затронет игры, которые уже вышли или запланированы к выпуску на дисках до января 2028 года.

В компании объяснили, что такое решение связано с изменением предпочтений пользователей и развитием индустрии развлечений. По данным Sony, все больше покупателей выбирают цифровые версии игр вместо физических носителей, поэтому компания адаптирует модель распространения контента к этой тенденции. По итогам 2025 финансового года около 80% продаж полноценных игр для PlayStation пришлось на цифровые загрузки.

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