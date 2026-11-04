Sony прекратила поставки своего последнего UHD Blu-ray-плеера

Компания Sony фактически завершает продажи своего последнего проигрывателя дисков Ultra HD Blu-ray на нескольких крупных рынках. Модель UBP-X700/K больше недоступна в официальных магазинах США и ряда европейских государств.

Как сообщает 3DNews 4 ноября, ранее аналогичная ситуация возникла в Японии. Местный магазин Sony Shop Kunkoku 22 октября сообщил о прекращении поставок устройства, после чего модель получила статус товара, который больше не поступит в продажу.

Проигрыватель Sony UBP-X700/K был представлен в мае 2025 года. Он предназначен для воспроизведения фильмов с физических носителей Ultra HD Blu-ray в разрешении 3840 × 2160 пикселей.

Устройство поддерживает технологии HDR10 и Dolby Vision, обеспечивающие расширенный динамический диапазон изображения. При подключении совместимого оборудования также доступны звуковые форматы Dolby Atmos и DTS:X.

Помимо дисков Ultra HD Blu-ray, модель способна воспроизводить обычные Blu-ray, DVD, CD и SACD. Предусмотрено масштабирование изображения до разрешения 4K с частотой 60 кадров в секунду.

От первоначальной модели UBP-X700, выпущенной в 2018 году, новая версия отличается отсутствием встроенных потоковых сервисов, включая YouTube.

По сведениям издания, проигрыватель исчез из продажи не только в США, но и в Германии, Польше, Нидерландах и некоторых скандинавских странах. При этом на британском, испанском и итальянском сайтах Sony устройство пока представлено.

Официального заявления о полном прекращении выпуска UHD Blu-ray-проигрывателей компания не сделала. Британское подразделение Sony отказалось комментировать предположения об уходе с этого рынка.

Сокращение ассортимента физических видеопроигрывателей наблюдается уже несколько лет. Ранее от производства подобных устройств отказались Samsung, LG и Oppo.

Среди крупных производителей проигрывателей Ultra HD Blu-ray продолжает работать Panasonic. Кроме того, соответствующие устройства выпускают некоторые китайские компании.

Отказ от отдельных моделей не означает исчезновения самого формата. Однако владельцам коллекций фильмов на физических носителях становится сложнее выбирать новые устройства для их воспроизведения.