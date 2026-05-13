Sony представила Xperia 1 VIII с новым дизайном и улучшенным телевиком

Компания Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 VIII. Устройство получило обновлённый внешний вид: блок камер теперь выполнен в квадратной форме вместо прежнего вертикального размещения, что связано с установкой более крупного телеобъектива.

По данным компании, новый зум-объектив стал примерно в четыре раза больше предыдущего поколения и по характеристикам приближается к решениям, используемым в vivo X300 Ultra, а не к iPhone или Samsung Galaxy. Камерная система также получила программные улучшения и интеграцию функций ИИ-помощника.

Смартфон оснащён процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 19,5:9 и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Также сохранён 3,5-мм разъём для наушников.

Стоимость устройства начинается от 1499 евро, что составляет примерно 129 900 рублей.

