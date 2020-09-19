Sony представила сверхкомпактную беззеркальную камеру на 24 МП

Sony анонсировала A7C, новую камеру, которая на сегодняшний день является самой маленькой моделью в линейке полнокадровых беззеркальных камер Alpha. A7C больше похожа на одну из моделей Sony APS-C, такую ​​как A6400, чем на A7, с более компактным корпусом с электронным видоискателем в верхнем левом углу задней панели камеры в стиле дальномера.

Размеры A7C — 124,0 x 71,1 x 59,7 мм, а вес — 509 г. Он оснащен 24,2-мегапиксельным полнокадровым сенсором со встроенной системой стабилизации изображения и стандартным диапазоном ISO до 51 200. Он может снимать со скоростью до 10 кадров в секунду с автоэкспозицией и способен снимать видео 4K / 30 кадров в секунду или 1080p / 120 кадров в секунду со скоростью до 100 Мбит / с. В корпусе есть USB-C, Wi-Fi и 3-дюймовый ЖК-дисплей с регулируемым углом наклона 921 000 точек.

Снаружи камера оснащена угловым электронным видоискателем на 2,36 млн точек с довольно небольшим увеличением 0,59x, полностью подвижным ЖК-экраном для видеоблогеров, одним слотом для SD-карты UHS-II, отдельными входами для микрофона и наушников и портом USB-C.

К камере присоединился «самый маленький и легкий полнокадровый зум-объектив в мире»: новый складной Sony FE 28-60mm f / 4-5.6 . Хотя объектив, вероятно, не получит никаких наград за качество изображения по сравнению с более крупными объективами, он включает в себя 3 асферических элемента объектива как часть своей конструкции и обещает четкие результаты от угла к углу, несмотря на свой небольшой размер.