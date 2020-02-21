Sony представила смартфон Xperia L4 с тройной камерой

Sony показала официальные рендерные изображения своего нового смартфона, а также раскрыла его технические характеристики.

Цены и дату старта продаж новинки пока не озвучили. Новым смартфоном японской компании стал Xperia L4.

Этот аппарат относится к среднему сегменту, при этом в компании в его основе решили использовать процессор от компании MediaTek.

В Sony Xperia L4 установили 6,2-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9 и разрешением 1680х720 пикселей.

В основе устройства лежит процессор Helio P22 с частотой до 2,0 ГГц, а в качестве графической системы используются IMG PowerVR GE8320.

Есть поддержка сетей четвёртого поколения. Памяти в новинке 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной. Батарея установлена емкостью 3580 мАч.

На боковой грани расположили сканер отпечатка пальца, а на тыльной стороне размещена тройная камера с основным датчиком на 13 Мп.

Второй и третий модуль с разрешением 5 и 2 Мп. Фронтальная камера в смартфоне на 8 Мп. Смартфон на рынке будет предлагаться в черном и синем цвете.