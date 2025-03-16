Sony представила первый с 2019 года Blu-ray UBP-X700/K без сетевых функций

Sony анонсировала новый UHD Blu-ray проигрыватель UBP-X700/K, который является обновленной и уменьшенной версией модели UBP-X700. Этот проигрыватель — первый новый продукт Sony в этой категории с 2019 года. Он будет доступен с апреля.

Новая модель отличается от предыдущей отсутствием сетевых и потоковых функций. Например, в UBP-X700/K нет приложения для просмотра видео, поддержки Spotify Connect или функции зеркального отображения экрана. Также в новом проигрывателе нет Wi-Fi, хотя есть порт Ethernet.

UBP-X700/K выглядит так же, как предыдущая модель и сохраняет два HDMI-выхода. Он поддерживает HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos и DTS:X, а также воспроизводит диски Blu-ray и DVD. Ожидается, что цена в Японии будет примерно на 25% выше, чем у предыдущей модели.