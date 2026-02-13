Главная » Новости

Sony представила новые TWS-наушники WF-1000XM6 с улучшенным шумоподавлением

Компания Sony анонсировала шестое поколение своих флагманских TWS-наушников — модель WF-1000XM6. Они обеспечивают шумоподавление на 25 % эффективнее, чем WF-1000XM5, благодаря новому чипу QN3e и четырём микрофонам в каждом наушнике вместо трёх.

Наушники защищены от влаги по стандарту IPX4, используют Bluetooth 5.3 для подключения к смартфонам и поддерживают четыре популярных аудиокодека: SBC, AAC, LDAC и LC3. С включённым шумоподавлением они обеспечивают до пяти часов непрерывных звонков и до восьми часов прослушивания музыки.

В комплект входят четыре набора силиконовых накладок разных размеров для удобной посадки. WF-1000XM6 выпускаются в чёрном и серебристом цветах. Рекомендованная цена составляет примерно 27 300 ₽.

