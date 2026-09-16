Sony представила новые наушники Pulse и Pulse Edge для PS5

Sony показала две новые модели наушников для PlayStation 5 — Pulse и Pulse Edge. Внешне устройства похожи и получили складную конструкцию для удобной переноски.

Версия Pulse Edge дополнительно оснащена системой активного шумоподавления, съёмным микрофоном и разъёмом 3,5 мм для подключения периферии. В комплект также входит чехол.

Обе модели поддерживают передачу звука без потерь и раздельную передачу каналов через PS Link. Подключать наушники можно не только к PS5, но и к компьютерам на Windows и macOS.

Pulse планируют выпустить до конца года, а Pulse Edge появятся в продаже позднее.