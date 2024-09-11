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Sony представила консоль PlayStation 5 Pro

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PlayStation 5 Pro предлагает несколько значительных улучшений по сравнению с предыдущими моделями. Во-первых, консоль получила более мощный графический процессор, что позволяет увеличивать скорость рендеринга до 45%.

Sony представила консоль PlayStation 5 Pro

Также скорость работы трассировки увеличена в 2-3 раза, что улучшает качество графики в играх.

Консоль поддерживает технологию апскейла PlayStation Spectral Super Resolution, которая позволяет прокачивать изображение до 4K.

Улучшена совместимость с более чем 8500 играми, знакомыми пользователям PlayStation 4 и PlayStation 5. Кроме того, новая консоль поддерживает VRR и 8K, а также Wi-Fi 7 для более быстрой и стабильной связи.

Sony представила консоль PlayStation 5 Pro

Однако у новинки есть и недостаток: консоль будет поставляться без дисковода, его придется приобретать отдельно.

Компания Sony представила новую консоль PlayStation 5 Pro на презентации 10 сентября. Эта мощная новинка будет стоить 700 долларов, что примерно соответствует 64 000 рублей.

Продажи PlayStation 5 Pro начнутся 7 ноября.

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