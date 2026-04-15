Главная » Новости

Sony представила игровой монитор InZone M10S II с поддержкой до 720 Гц

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Компания Sony выпустила новое поколение игрового монитора InZone M10S II, который является обновлённой версией модели M10S, представленной в 2024 году. Стоимость устройства сохранена на уровне 1099 долларов, что составляет примерно 82,9 тысячи рублей по текущему курсу.

Монитор оснащён 27-дюймовой WOLED-матрицей с разрешением QHD. Также предусмотрен альтернативный режим работы в 720p, при котором частота обновления экрана может достигать 720 Гц. Заявленное время отклика составляет 0,02 мс, а пиковая яркость — до 1500 нит.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.