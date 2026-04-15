Sony представила игровой монитор InZone M10S II с поддержкой до 720 Гц

Компания Sony выпустила новое поколение игрового монитора InZone M10S II, который является обновлённой версией модели M10S, представленной в 2024 году. Стоимость устройства сохранена на уровне 1099 долларов, что составляет примерно 82,9 тысячи рублей по текущему курсу.

Монитор оснащён 27-дюймовой WOLED-матрицей с разрешением QHD. Также предусмотрен альтернативный режим работы в 720p, при котором частота обновления экрана может достигать 720 Гц. Заявленное время отклика составляет 0,02 мс, а пиковая яркость — до 1500 нит.