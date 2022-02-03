Sony представила недорогой OLED-телевизор Bravia XR A75K с 4К и поддержкой HDMI 2.1

Телевизор Bravia XR A75K от компании Sony станет более доступным вариантом Bravia XR A95K.

Японская компания показала новую серию телевизоров Bravia XR A75K, которая будет состоять из двух диагоналей – 55 и 65 –дюймов.

Не зависимо от размера матрицы телевизоры получили OLED экран 4К с поддержкой переменного обновления до 120 Гц и HDR.

Серия Bravia XR A75K оснащена фирменным процессором Cognitive Processor XR, который способен определять сцены и настраивать их лучшим способом.

Также в телевизорах заявлена работа Chromecast и Google Ассистента. Отличительной особенностью Bravia XR A75K от Bravia XR A95K стал дизайн и более простая встроенная акустическая система. Цены на Bravia XR A75K пока не раскрывают.