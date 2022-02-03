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Sony представила недорогой OLED-телевизор Bravia XR A75K с 4К и поддержкой HDMI 2.1

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Телевизор Bravia XR A75K от компании Sony станет более доступным вариантом Bravia XR A95K.
Японская компания показала новую серию телевизоров Bravia XR A75K, которая будет состоять из двух диагоналей – 55 и 65 –дюймов.

Не зависимо от размера матрицы телевизоры получили OLED экран 4К с поддержкой переменного обновления до 120 Гц и HDR.

Серия Bravia XR A75K оснащена фирменным процессором Cognitive Processor XR, который способен определять сцены и настраивать их лучшим способом.

Также в телевизорах заявлена работа Chromecast и Google Ассистента. Отличительной особенностью Bravia XR A75K от Bravia XR A95K стал дизайн и более простая встроенная акустическая система. Цены на Bravia XR A75K пока не раскрывают.

Bravia XR A75K Sony Sony Bravia XR A75K
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Выходные данные
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