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Sony показала геймпад DualSense в стиле The Last of Us по цене $85

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Sony представила новый беспроводной контроллер DualSense, созданный по мотивам игры The Last of Us. Контроллер разработан в сотрудничестве с командой Naughty Dog и имеет глянцевый дизайн с символами трофеев, отражающими ключевые моменты и персонажей из обеих частей игры.

В совместном заявлении соучредитель Naughty Dog Нил Дракманн и дизайнер Меган Мехран подчеркнули, что им было приятно увековечить франшизу в новом контроллере, который понравится как фанатам, так и команде.

Контроллер DualSense в стиле The Last of Us будет выпущен ограниченным тиражом по цене $85. Предзаказ на покупку начнётся 14 марта, а продажи, включая розничные магазины, стартуют 10 апреля.

Кроме того, Sony отметила, что фанаты смогут продолжить историю The Last of Us, так как игра The Last of Us Part II выйдет на ПК 3 апреля. Также ожидается второй сезон сериала The Last of Us на HBO, премьера которого состоится 13 апреля 2025 года.

Sony показала геймпад DualSense в стиле The Last of Us по цене $85 Sony показала геймпад DualSense в стиле The Last of Us по цене $85

 

DualSense Sony
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