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Sony PlayStation 5 Pro представят 9 сентября в двух версиях

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О том, что Sony готовит игровую приставку с названием PlayStation 5 Pro сообщалось уже неоднократно, но недавно инсайдеры назвали точную дату презентации, а вместе с тем в сети появилось еще одно изображение новинки.

Sony PlayStation 5 Pro представят 9 сентября в двух версиях

Согласно последним слухам, Sony PlayStation 5 Pro представят 9 сентября в двух версиях, причем компания не станет организовывать масштабное пресс-мероприятие.

Что касается опубликованного изображения, то на нем есть дата 6 декабря. Можно предположить, что речь идет о дате начала продаж консоли.

Sony планирует выпустить Pro-версию PS5 в двух вариантах: дисковом и цифровом. Цифровое издание будет стоить 599 долларов, в то время как версия с дисководом обойдется в 699 долларов.

Это на 100 долларов выше оригинальной PS5, которая стоит 499 долларов за цифровую версию и 599 долларов за дисковую.

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