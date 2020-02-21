Sony неожиданно закрыла старый сайт SonyMobile

Мобильное подразделение Sony уже давно не приносит прибыли, при этом в прошлом году компании удалось в два раза нарастить продажи смартфонов.

Но если учесть, сколько продают другие производители, то у Sony почти мизерные продажи устройств.

В текущем году японская компания обещает много новинок, которые возможно ей позволят усилить свои позиции на тех рынках, где еще предлагаются аппараты японского бренда.

В 2020 году в связи с оптимизацией затрат на мобильное подразделение Sony решила закрыть сайт SonyMobile.com, который проработал 10 лет, и теперь при попытке зайти на него пользователя автоматически направят на главный сайт Sony.

Напомним, Sony 24 февраля планировала представить новый флагманский смартфон.

Презентацию хотели провести на выставке в Барселоне, но из-за коронавируса ее отменили, и теперь неизвестно, когда будет представлен смартфон.