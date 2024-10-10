Sony не распродала все PS5 Pro из-за улучшения цепочки поставок

Компания Sony не смогла распродать всю партию PS5 Pro, но это не означает, что консоль провалилась. Специалисты Digital Foundry в подкасте на YouTube отметили, что спустя месяц после начала предзаказов PS5 Pro все еще доступна для заказа на сайте Sony, что может указывать на низкий спрос.

Они объяснили, что спрос на новую консоль действительно снизился, но это не обязательно говорит о неудаче. PS4 Pro раньше продавалась лучше, потому что имела такую же цену, как оригинальная PS4, а первую партию PS5 удалось быстро распродать. Теперь же Sony улучшила цепочку поставок, что помогло избежать дефицита.

Аналитики предположили, что стратегия Sony изменилась: компания теперь сосредоточена на получении более высокой прибыли и разработке совместимых игр, а не на массовой продаже консолей. Они выразили надежду, что разработчики будут мотивированы создавать новые игры для PS5 Pro.

Журналист The Verge, Том Уоррен, также заметил, что нераспроданная партия PS5 Pro может быть доступна для покупателей в период новогодних праздников.

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