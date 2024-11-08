Главная » Новости

Sony начала продажи PlayStation 5 Pro: обновленная модель доступна в России

Автор На чтение 1 мин Просмотров 52 Опубликовано

7 ноября 2024 года Sony официально запустила продажи PlayStation 5 Pro на мировом рынке. Первыми предложениями на новую консоль можно уже найти на российских торговых площадках.

Sony начала продажи PlayStation 5 Pro: обновленная модель доступна в России

PS5 Pro является улучшенной версией стандартной PS5 и оснащена ИИ-апскейлером и SSD объемом 2 Тб. Главная особенность новинки — повышение производительности и качества изображения в играх. В оптимизированных тайтлах консоль способна обеспечивать 60 fps при разрешении до 4K.

Кроме того, PlayStation 5 Pro включает функцию Game Boost, которая улучшает производительность в играх без обновлений и патчей, специально адаптированных для этой модели.

Цены на консоль составляют 700 долларов в США и 800 евро в Европе. В России цена PS5 Pro варьируется от 125 до 130 тысяч рублей с доставкой в ноябре. На «Яндекс Маркете» начальные предложения стартуют от 80 тысяч рублей, однако покупателям предстоит оплатить пошлину в размере около 10,5 тысяч рублей за доставку из-за рубежа.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.