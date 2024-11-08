Sony начала продажи PlayStation 5 Pro: обновленная модель доступна в России

7 ноября 2024 года Sony официально запустила продажи PlayStation 5 Pro на мировом рынке. Первыми предложениями на новую консоль можно уже найти на российских торговых площадках.

PS5 Pro является улучшенной версией стандартной PS5 и оснащена ИИ-апскейлером и SSD объемом 2 Тб. Главная особенность новинки — повышение производительности и качества изображения в играх. В оптимизированных тайтлах консоль способна обеспечивать 60 fps при разрешении до 4K.

Кроме того, PlayStation 5 Pro включает функцию Game Boost, которая улучшает производительность в играх без обновлений и патчей, специально адаптированных для этой модели.

Цены на консоль составляют 700 долларов в США и 800 евро в Европе. В России цена PS5 Pro варьируется от 125 до 130 тысяч рублей с доставкой в ноябре. На «Яндекс Маркете» начальные предложения стартуют от 80 тысяч рублей, однако покупателям предстоит оплатить пошлину в размере около 10,5 тысяч рублей за доставку из-за рубежа.