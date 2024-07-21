Sony может перенести выход PlayStation 5 Pro до 2025 года

Компания Sony снова удивляет своих поклонников. По последним данным, разработчик и производитель игровых консолей рассматривает возможность задержки релиза своей долгожданной консоли PlayStation 5 Pro.

Изначально презентация PlayStation 5 Pro и начало продаж были запланированы на конец 2024 года, но сейчас появились сведения о возможном переносе релиза на следующий год.

Тем не менее есть вероятность того, что Sony все же представит устройство до конца текущего года, но начнет продажи только в следующем. Известно, что PlayStation 5 Pro разрабатывается с учетом потребностей одной из самых ожидаемых и требовательных игр десятилетия — Grand Theft Auto VI.

Утечки информации о предстоящем анонсе PS5 Pro в сентябре уже неоднократно появлялись в сети. Некоторые источники указывали на игровую выставку Tokyo Game Show, которая запланирована на период с 26 по 29 сентября и могла бы стать площадкой для официального дебюта консоли.

Согласно слухам, обновленная версия консоли получит значительные улучшения в «железе», включая поддержку упрощенного метода интеграции технологии масштабирования изображения PSSR.