Sony готовит портативную консоль, способную запускать игры с PS5

Компания Sony работает над новой портативной игровой консолью, которая по уровню производительности может превзойти Xbox Series S. Согласно информации от инсайдера Kepler, устройство, предположительно получившее название PlayStation Portable 6, сможет запускать игры с PlayStation 5 — пусть и в сниженной графике и с ограничением частоты до 30 кадров в секунду.

В основу новой консоли ляжет графический чип с 28–32 вычислительными блоками (CU), что чуть ниже показателя у PS5 (36 CU), но всё ещё достаточно для поддержки современных игр. Релиз устройства ожидается после выхода PlayStation 6 или одновременно с ней. Источники подчёркивают, что высокая производительность может повлиять на автономность, однако точные параметры аккумулятора пока не раскрываются.

Цель Sony — создать гибридную платформу, сочетающую мобильность портативных устройств и возможности домашних консолей. Это позволит пользователям запускать масштабные проекты в дороге, сохраняя основные элементы игрового опыта.