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Sony для Бразилии ввела рассрочку до четырех месяцев в PS Store

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Бразильский магазин PlayStation Store предлагает своим клиентам уникальную услугу рассрочки при покупке игр. Как стало известно, игры можно приобрести, разделив полную стоимость на период до четырех месяцев.

Эта новость стала неожиданной для пользователей в других странах, ведь пока что крупные виртуальные магазины PlayStation Store не предлагают подобных услуг, но возможно, это изменится в будущем.

На данный момент неизвестно, появится ли услуга рассрочки в PlayStation Store и в других странах, помимо Бразилии.

Решение об этом зависит от стратегии и политики региональных подразделений Sony Interactive Entertainment (SIE), которая управляет PlayStation Store.

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