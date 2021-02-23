Sony анонсировала новое поколение шлема виртуальной реальности PlayStation VR

Пятое поколение приставки от Sony все-таки получит шлем виртуальной реальности, который накануне анонсировала Sony Interactive Entertainment.

Японский производитель заявил, что ведется разработка нового поколения PlayStation VR. Подробности про устройство раскрывать не стали, также пока неизвестно когда шлем будет представлен.

По словам представителя Sony, новое поколение PlayStation VR к консоли подключатся одним кабелем, также шлем получит улучшенные датчики и экраны.

Новая версия виртуальной реальности сделает прорыв в игровой индустрии не только своими возможностями, но также и в плане графики.