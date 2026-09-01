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Sonos представила флагманские наушники Ace Ultra

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Sonos представила флагманские наушники Ace Ultra

Компания Sonos анонсировала новую модель флагманских наушников Ace Ultra. По заявлению производителя, устройство обеспечивает глубокое звучание, созданное при участии лауреатов премий «Грэмми» и «Оскар», а также мощное адаптивное шумоподавление благодаря системе из десяти микрофонов. Наушники поддерживают пространственное аудио и позволяют бесшовно передавать звук на другие устройства экосистемы Sonos.

Отдельно отмечена возможность прямого стриминга музыки из музыкальных сервисов по Wi-Fi — данная функция работает со стриминговыми платформами, подключёнными к экосистеме Sonos.

Приём предзаказов уже начался по цене 449 долларов, что составляет около 38 786 рублей по текущему курсу ЦБ РФ.

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