Сон помогает принимать более взвешенные решения, показывают исследования

Недавние исследования в области науки о сне подтвердили, что сон может способствовать принятию более осознанных и взвешенных решений, улучшая способность избегать ошибочных выводов, основанных на первых впечатлениях.

В одном из экспериментов участникам предложили исследовать виртуальные коробки с ненужными предметами. Большинство из них не имели ценности, но несколько содержали ценные объекты. После осмотра коробок участникам предлагали выбрать одну для получения денежного вознаграждения, соответствующего стоимости ее содержимого.

Когда респонденты делали выбор сразу, они часто полагались на первые предметы, что свидетельствовало о том, что первичная информация оказывала на них излишнее влияние. Однако, если участники принимали решение после ночного сна, их выбор был более рациональным, и они уже не принимали во внимание расположение ценных предметов.

Исследования показали, что сон помогает обработать информацию и принимать более обоснованные решения. В эксперименте 2019 года исследователи обнаружили, что звуковые сигналы, связанные с нерешенной задачей, помогают мозгу найти решение на следующий день. Участникам предложили набор головоломок, и во время работы над ними звучали уникальные звуки. Когда участники вернулись после сна, они решали задачи быстрее, что указывает на то, что сон способствует улучшению когнитивных процессов.

Таким образом, результаты исследований показывают, что сон помогает в обработке информации, улучшая способность выявлять связи между элементами задач и принимать более осознанные решения.