Solid AERO представила способный летать очень низко над водой дрон TALAY

Технологическая компания Solid AERO представила TALAY — уникальный малогабаритный многоцелевой беспилотный летательный аппарат, который стал первой моделью в мире, специально разработанной для взлета с морской поверхности и полета над водой.

TALAY отличается инновационной конструкцией и выдающимися техническими характеристиками, которые позволяют ему летать на высоте всего 30 см над морем. Это делает его идеальным для выполнения различных миссий с высокой маневренностью и бесшумностью.

Основные характеристики TALAY

Максимальная продолжительность полета составляет 3 часа, что позволяет беспилотнику выполнять длительные задачи без необходимости частой подзарядки.

Эксплуатационная высота аппарата варьируется от 30 см до 150 метров, что дает ему гибкость в выборе высоты полета в зависимости от поставленных задач.

Максимальная полезная нагрузка достигает 30 кг, что позволяет ему транспортировать различные грузы, включая оборудование для наблюдения и исследования.

Максимальная взлетная масса составляет 60 кг, что делает его достаточно мощным для выполнения сложных операций.

Дальность связи беспилотника достигает 300 км, что обеспечивает стабильное управление и передачу данных на значительном расстоянии.

Скорость полета может достигать 200 км/ч, что позволяет быстро перемещаться к целям.

Силовая установка включает электрический двигатель и Li-Po аккумулятор, что делает его более экологичным и эффективным в использовании.

TALAY способен выполнять полеты как в дневное, так и в ночное время, что расширяет его возможности для различных операций.

Он обладает функцией передачи данных и видео на расстояние до 300 км с использованием ячеистой сети, что позволяет оперативно получать информацию о ходе миссий.

Беспилотник также предлагает два режима полета: полностью автономный и полуавтономный, поддерживающий GPS-координацию и возможность управления оператором.

Кроме того, TALAY может самостоятельно перемещаться к целям, используя технологии обработки изображений на основе искусственного интеллекта, что значительно увеличивает его эффективность в выполнении задач.

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