Собака научилась создавать игры и уже выпустила несколько аркад

Бывший инженер Oculus Калеб Лик рассказал, что приучил свою собаку Момо создавать игры с помощью вайбкодинга в Claude Code. Он объяснил боту, что сам является геймдизайнером со специфической манерой письма, которую Claude интерпретирует как команды для разработки.

Собака Момо получала лакомства за достижение определённых результатов, хаотично нажимая клавиши, а Claude преобразовывал её «команды» в готовые игры. В результате дуэт создал около шести работающих аркад.

Калеб также поделился видео, на котором показан процесс работы собаки-геймдизайнера.