Snapdragon 8 Gen 4 засветился в бенчмарках AnTuTu и Geekbench

В сети появились результаты тестов нового чипа Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, которые были проведены в AnTuTu и Geekbench.

Ожидается, что этот процессор станет флагманским решением для устройств на Android и обеспечит высокую производительность и энергоэффективность благодаря специально разработанным ядрам Oryon.

Анонс Snapdragon 8 Gen 4 запланирован на мероприятии Snapdragon Summit 2024, которое начнется 21 октября. Перед этим событием в сети появились данные о тестах чипа, которые показывают впечатляющие результаты. В AnTuTu новинка набрала 3 133 570 баллов, что значительно выше, чем у Snapdragon 8 Gen 3, который набрал 2 128 819 баллов.

Кроме того, Snapdragon 8 Gen 4 обошел конкурентов, таких как Dimensity 9400 и Apple A18 Pro, в тестах AnTuTu. В Geekbench 6 чип набрал 3216 баллов в одноядерном тесте и 10 051 балл в многоядерном. Для сравнения, Dimensity 9400 показал 2818 и 8847 баллов, а Apple A18 Pro — 3386 и 8306 баллов.

Производство Snapdragon 8 Gen 4 будет осуществляться на 3-нм технологии TSMC, что обеспечит стабильность и энергоэффективность. Чип получит восемь ядер, включая два ядра Oryon с тактовой частотой до 4,09 ГГц и шесть ядер с частотой 2,78 ГГц. Ожидается, что он будет также оснащен графикой Adreno 830 и мощным NPU для задач, связанных с искусственным интеллектом.