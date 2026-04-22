Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro может получить отдельную «Pro»-версию с упором на производительность и энергоэффективность

По данным утечек, Qualcomm готовит новую стратегию для флагманской линейки Snapdragon 8-й серии. Впервые в серии Elite у Snapdragon 8 Elite Gen 6 может появиться отдельная версия с приставкой Pro, что фактически создаёт двухуровневую архитектуру, похожую на стандартные и Pro-чипы у других производителей.

Оба варианта, как ожидается, будут производиться по 2-нм техпроцессу TSMC, однако версия Pro, согласно слухам, получит более серьёзные улучшения и может конкурировать с будущими решениями Apple уровня A20. Официального анонса пока нет, он ожидается через несколько месяцев.

По предварительным данным, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro может выйти в сентябре 2026 года и будет использовать архитектуру TSMC N2P. Конфигурация процессора включает 2 «prime»-ядра, 3 производительных и 3 энергоэффективных ядра. Максимальная частота CPU может достигать 5,0 ГГц, что стало бы рекордным значением для мобильных чипов.

Графическая подсистема, по утечкам, будет представлена GPU Adreno 850 с поддержкой технологий Snapdragon Elite Gaming, включая аппаратное ускорение трассировки лучей. Также сообщается о 18 МБ графического кэша GMEM и 8 МБ системного кэша.

В части памяти ожидается поддержка LPDDR6 и LPDDR5X, а также накопителей UFS 5.0 с двумя высокоскоростными каналами передачи данных. Это должно повысить пропускную способность и производительность в задачах, связанных с играми, искусственным интеллектом и многозадачностью.

Отдельное внимание уделяется охлаждению: для версии Pro может быть применена система HPB (Heat Pass Block), предназначенная для более эффективного отвода тепла и снижения троттлинга при длительных нагрузках.

По оценкам источников, прирост CPU-производительности может быть умеренным, в пределах менее 20%, при этом основной акцент сделан на энергоэффективность и заметное усиление графической части.