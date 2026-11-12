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СМИ сообщили о предложении OpenAI разработать ИИ-устройство с Samsung

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Глава OpenAI Сэм Альтман предложил руководству Samsung сотрудничать в разработке устройства с искусственным интеллектом. Об этом 12 ноября сообщил 3DNews со ссылкой на Financial News. По данным издания, предложение прозвучало на закрытой встрече с руководителями подразделений Samsung 31 октября.

Альтман описал устройство, в котором пользователю не нужно открывать отдельные приложения для каждой задачи. Взаимодействие должно строиться вокруг ИИ-помощника, который сможет предлагать действия с учётом происходящего вокруг. Альтман также говорил, что сбор данных из окружающей среды ставит вопрос об их конфиденциальности. Формат умных очков он оценил скептически, поскольку подсказки в поле зрения могут отвлекать человека во время разговора.

3DNews пишет, что собственное устройство OpenAI может выйти в 2027 году. Среди возможных вариантов издание называет компактную умную колонку без экрана. Публикация описывает предложение о сотрудничестве. Сведений о подписании соглашения, распределении ролей между компаниями или дате презентации совместного устройства в ней нет.

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