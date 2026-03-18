СМИ раскрыли ожидаемые характеристики iPhone 18 Pro перед осенним релизом

По предварительной информации, новые модели iPhone 18 Pro и Pro Max могут представить осенью, при этом в сети уже появились данные о ряде предполагаемых обновлений. Изначально сообщалось о полном переносе Face ID под экран, однако позже появились сведения, что под дисплей переместят лишь один из компонентов системы, что приведёт к уменьшению Dynamic Island.

Ожидается сохранение диагоналей экранов на уровне 6,3 и 6,9 дюйма, как у предыдущего поколения, а также использование более энергоэффективных LTPO+ дисплеев. В числе возможных изменений — появление переменной диафрагмы в основной 48-мегапиксельной камере, что позволит регулировать количество света и глубину резкости.

Смартфоны могут получить новый процессор A20 Pro, созданный по 2-нм техпроцессу, а также модем C2 и обновлённый чип беспроводной связи N2. Среди других ожидаемых особенностей — новый красный цвет корпуса, упрощённая кнопка управления камерой, изменения в конструкции задней панели, поддержка интернет-соединения через спутники и увеличение толщины старшей модели для размещения более ёмкого аккумулятора.

